Son dakika | Hırsızlık iftirasının ardından canına kıymıştı! Polis memuru İsmail Zeybek'in kardeşinden yürek yakan sözler...

"BÖYLE BİR SUÇLAMAYI DA KABUL EDECEK BİRİSİ DEĞİLDİ"

İsmail Zeybek'in mesleğini sevdiğini ve mutlu olduğunu aktaran Gökkaya "Son zamanlarda farklı bir şey yoktu kendisinde. Konuştuğumuzda, 'Çalışıyorum, işteyim' diyordu. Mutluydu Çeşme'de. İşini de seviyordu, mutluydu. Zaten hep polis olmak istiyordu. Çok barışıktı kendisiyle. Böyle bir suçlamayı da kabul edecek birisi değildi kendisi. " dedi.