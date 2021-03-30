Son dakika | Hırsızlık iftirasının ardından canına kıymıştı! Polis memuru İsmail Zeybek'in kardeşinden yürek yakan sözler...

Son dakika haberi: Fatma Gökkaya, soruşturma sonucuna göre gerçeğin öğrenilebileceğini belirterek, "Herkes çok sevdiğini, çok candan olduğunu, böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini söylüyor. Ama genel bir bilgimiz de yok aslında. Soruşturma sonrasında, raporlardan bütün bunlardan sonra gerçeği öğreneceğiz bizde" diye konuştu.
"BÖYLE BİR SUÇLAMAYI DA KABUL EDECEK BİRİSİ DEĞİLDİ"
İsmail Zeybek'in mesleğini sevdiğini ve mutlu olduğunu aktaran Gökkaya "Son zamanlarda farklı bir şey yoktu kendisinde. Konuştuğumuzda, 'Çalışıyorum, işteyim' diyordu. Mutluydu Çeşme'de. İşini de seviyordu, mutluydu. Zaten hep polis olmak istiyordu. Çok barışıktı kendisiyle. Böyle bir suçlamayı da kabul edecek birisi değildi kendisi. " dedi.
Gökkaya, "Çok acı. 15 yaşındaki çocuklar yapmaz böyle bir şeyi. Bir komiserin bir polis memuruna ki onun yaşı çok küçükmüş, ağabeyim büyük; saygıyla, tatlılıkla halledilebilirdi; ama nasıl bir raddeye geldi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Polisi ölüme götüren iftira