SON DAKİKA! İğrenç olayda flaş gelişme! İş adamı İrfan Pullukçu, küçük kıza istismardan tutuklanmıştı!

TELEFON VE BİLGİSAYARLARI İNCELEMEDE



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı çok yönlü sürdürüken Pullukçu'nun cep telefonları ve bilgisayarları ile tabletlerine incelenmek üzere el koyuldu. Pullukçu'nun, sevgilisi H.K. aracılığıyla ilişkide bulunduğu 3 kişiye para gönderdiği iddiaları üzerine banka hesapları da mercek altına alındı.



PSİKOLOGUN ANLATIMLARI DA SORUŞTURULUYOR



Savcılık, Çorlu Kadın Danışma Merkezi'nde psikolog olarak görev yapan E.A.'nın dosyaya giren ifadesinde, kız çocuğunun 12 yaşlarındayken kursa katılığı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde soyadını hatırlamadığı Abdullah isimli bir eğitmenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattığı yönündeki iddiayı da araştırıyor.





'BENİM SATILIK KIZIM YOK'



Öte yandan C.N.K.'nin annesi N.G., 'Şikayetten vazgeçmek için ailesi iş insanından para aldı' iddiaları üzerine ikinci kez ifade verdi. Anne, iddiaları kabul etmeyerek, "Bize 3 milyon lira teklif edildiği söyleniyor. Bize para teklif edilmedi. Zaten ben şikayetçi oldum. Benim satılık kızım yok. Şikayetçi oldum, süreç devam ediyor" dediği öğrenildi.