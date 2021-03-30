Son dakika | Otelde soyunan kadının cezası belli oldu

Son dakika... İstanbul'da sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen genç bir kadın, takip ettiği erkek arkadaşının gittiği otele girdi. Resepsiyon görevlisinden sevgilisinin kaldığı oda numarasını öğrenmek isteyen genç kadın istediğini alamayınca otelin lobisinde soyunmaya başladı. Hayâsız hareketler sergileyen kadın, şikayet edildi ve yargılama başladı. Yapılan yargılama sonucu genç kadın 6 ay hapse mahkûm edildi. Kadının ertelenen bir başka cezasının da olduğu öğrenildi. Aldığı yeni mahkumiyet sebebiyle ertelenen cezasının da açıklanmasına hükmedildi.
Sıra dışı olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşandı. Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi. Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu. Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası şüphelenen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Eşinin bir otele girdiğini gören genç kadın, peşinden otele girdi.
OTEL LOBİSİNDE ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU
Resepsiyon görevlisine sevgilisinin adını söyleyerek kaldığı oda numarasını öğrenmeye çalışan genç kadın olumsuz yanıt alınca otel görevlisine bağırmaya başladı. Genç kadının yoğun isteği üzerine odayı arayarak durumu anlatan resepsiyonist, Adnan A.'dan görüşmek istemediğine dair yanıt alıp, genç kadına durumu söyledi. Otelden ayrılması istenen genç kadın ise üzerindeki paltoyu çıkartıp, Adnan'ın gelmemesi durumunda soyunacağını belirtti.
İHBAR SONRASI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Otel görevlisi ise 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Genç kadın ise her geçen dakika sonrası kıyafetlerini çıkartmaya devam etti. Çırılçıplak kalana kadar soyunan genç kadın, polislerin gelip müdahale etmesi sonrası kıyafetlerini ve paltosunu giydirilerek emniyete götürüldü.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Otel görevlilerinin de konuyla ilgili şikayeti ve lobiyi gören güvenlik kamera kayıtları soruşturmaya dahil edildi. İfadesi alınan genç kadın yaşanan olayı anlattıktan sonra olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otelden alınan güvenlik görüntüleri delil olarak kabul edilip genç kadın hakkında dava açıldı.
6 AY HAPSE MAHKÛM EDİLDİ
Asliye Ceza Mahkemesinde 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan yargılanan kadın, hakim karşısında kendisini olay günü alkollü olduğunu belirterek savundu. Otel lobisinde sevgilisiyle görüşmek istediğini, talebi karşılanmayınca alkolün etkisiyle soyunduğunu, eylemi cinsel tatmin amacıyla yapmadığını ve suç işlemek kastı olmadığını beyan etti.