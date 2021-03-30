Son dakika | Sahte doktor öldürüyordu! Ciğerlerini amonyakla doldurdu

Epilepsi hastalığını tedavi edilmesi için alternatif tıbba başvuran Türkmenistan kökenli Parda N. uygulanan sözde tedavi sonrası ölümle burun buruna geldi. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana geldi. Türkmenistan kökenli aile epilepsi geçiren kardeşleri Parda N.'yi tedavi ettirebilmek için birçok yola başvurdu. Genç hastayı hastanede tedavi ettiren aile, çözüm bulabilmek için alternatif tıptan da yardım alabileceklerini çevresine haber verdi.
EPİLEPSİ HASTALIĞI İÇİN ALTERNATİF TIPA BAŞVURDULAR
Epilepsi nöbetleri geçiren Parda N., isimli genç adamın bir an önce tedavi edilmesi için harekete geçen aile, çevresinde duydukları Talgat Abashov, isimli kişinin alternatif tıpla birlikte, çeşitli yöntemlerle epilepsi hastalığını tedavi ettiğini öğrendi. Kardeşlerinin tedavi olacağını düşünen aile, hiç araştırmadan sahte doktor Talgat Abashov, ile irtibata geçti.
AĞZINA VE BURNUNA AMONYAK DÖKTÜ
Genç hastayı Talgat Abashov'un yanına götüren aile, kardeşlerinin ani nöbetler geçirdiğini, tedavi için hastaneye başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Tedavi için harekete geçen Talgat Abashov, yere uzanmış haldeki genç hastanın ağzına ve burnuna amonyak dökerek, çeşitli dualar okumaya başladı.
AMONYAK AZ KALSIN CİĞERLERİNİ DAĞLAYACAKTI
Bu sırada amnoyakın etkisiyle kendisinden geçen epilepsi hastası genç, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan hastanın ağzına ve burnuna dökülen amonyakın ciğerlerine kadar indiği ve geç müdahale edilmesi durumunda hayatını kaybedebileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Tedavi beklediği yerde, hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan genç adam yaşadıklarının ardından Talgat Abashov, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI
Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Talgat Abashov, hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sahte doktorun yurt dışına kaçacağı öğrenilince, savcılık şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Talgat Abashov, yurt dışına kaçarken İstanbul Havalimanında uçağa binmeden önce gözaltına alındı.
AMONYAKI HİJYEN İÇİN SÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Savcılığa getirilen şüpheli Parda N.'nin tedavi edilmesi için çeşitli dualar okuduğunu, denilenin aksine amonyakı hastayı boğmak için değil hijyenik bir ortamın sağlanması amacıyla eline ve yüzüne sürdüğünü iddia etti. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.