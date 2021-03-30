Son dakika | Sahte doktor öldürüyordu! Ciğerlerini amonyakla doldurdu

AMONYAKI HİJYEN İÇİN SÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Savcılığa getirilen şüpheli Parda N.'nin tedavi edilmesi için çeşitli dualar okuduğunu, denilenin aksine amonyakı hastayı boğmak için değil hijyenik bir ortamın sağlanması amacıyla eline ve yüzüne sürdüğünü iddia etti. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.