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Giriş Tarihi: 30.3.2021 09:39 Son Güncelleme: 30.3.2021 09:58

! Yer: ! Baltalı sopalı kavgası

DHA
Son dakika! Yer: Esenyurt! Baltalı sopalı park kavgası

görüntüleri şoke etti! tartışması taşlı sopalı hatta baltalı bir kavgaya dönüştü. 'ta bir kamyonun dükkanın önüne park edilmesi nedeniyle iki grup arasından balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. O anlar ise anbean görüntülendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve o görüntüler...

Son dakika...Olay, önceki akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önüne kamyonun park edilmesi üzerine, işyeri sahipleri ile kamyondakiler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da yakınlarını çağırdı.

TARTIŞMA TAŞLI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çıkan kavgada, yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle yatıştırıp, olaya karışanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

YAŞANANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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Son dakika! Yer: Esenyurt! Baltalı sopalı park kavgası
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