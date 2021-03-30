Son dakika: Yufkacıya kaçan eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide evine dönüyor

Telefonla yayına bağlanan birinin ise ortaya attı Muammer Ay ile ortaya iddiaları şoke etti: Muammer Ay benim kayınvalidemi 3 kere dövdü. Benim de yuvamı yıktı.

Eşimin orada çalışmasını istemiyordum. Eşim 8 9 ay orada çalıştı. Benim eşim saf biri. Birinin dediğine kanan biri. Boşanmama neden olan kişi Muammer Ay.