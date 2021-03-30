Son dakika: Yufkacıya kaçan eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide evine dönüyor

Son dakika haberleri... ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
"KAÇMAYA MECBUR KALDIM"
Küçük elti Hamide, haftalar sonra Esra Erol'da canlı yayınına bağlanarak İstanbul'a döneceğini açıkladı. "Onlarla bir ilgim olmadığı için çocuklarım ve eşimin yanına geri dönmek istedim." diyen Hamide, eltisinin Muammer Ay ile ilişkisini bildiği için korktuğunu ve kaçmaya mecbur kaldığını sözlerine ekledi.
"İZLEYİNCE HASTA OLDUM"
Hamide canlı yayında annesine kavuştu. Annesini görünce yaşadığı hisleri İzleyince hasta oldum." sözleri ile anlatan Hamide, Muammer Ay ve büyük elti Hamide'nin de yayınları söyledi. Hamide'nin annesi Emine Hanım ise "Allah ayırmasın daha bizi. Çocuksuz durulmaz" sözleri ile duygularını paylaştı.
BÜYÜK ELTİ HAMİDE'NİN ANNESİ DE YAYINDA BAĞLANDI
Yaşanan gelişmelerin ardından büyük elti Hamide'nin annesi de yayına bağlanarak "Benim de kızımı bulun, benim kızımı da o adamın elinden kurtarın' dedi. Küçül elti ise 'Gelmez, onlar birbirini seviyor" dedi.
ŞOKE EDEN BENZERLİK
Öte yandan Yufkacı Muharrem'e kaçan eltilerden biri olan Hamide Duran'ın dikkatlerden kaçmayan benzerliği Esra Erol izleyicisini şaşkına çevirdi.
İki eltinin evli bir adama kaçması Türkiye'nin gündemine otururken Hamide Duran, Müge Anlı'nın programıyla tanınan Palu Ailesi'nn üyelerinden Zeynep Ergül'e benzerliği sosyal medyada gündem oldu.
YENİ GÖRÜNTÜLER
Eltiler ve Muammer Ay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Eltiler önde yürürken Muammer Ay onları biraz daha geriden takip ediyor.
Programda atılan yeni bir iddiaya göre Hamide, Muammerin kardeşi Yunus için o eve kaçtı. Öte yandan Hamide Duran'ın annesi Emine, baş harfi 'E' olan birinin Hamide'ye muska yaptığı söylendi.
Telefonla yayına bağlanan birinin ise ortaya attı Muammer Ay ile ortaya iddiaları şoke etti: Muammer Ay benim kayınvalidemi 3 kere dövdü. Benim de yuvamı yıktı.
Eşimin orada çalışmasını istemiyordum. Eşim 8 9 ay orada çalıştı. Benim eşim saf biri. Birinin dediğine kanan biri. Boşanmama neden olan kişi Muammer Ay.
Hamide Duran'ın annesi Emine kızına ağlayarak sesine "Kötü adam ellerine düştün. Niye düştün elin ellerine? Her iyi konuşanı iyi sanıyor" dedi.
KARDEŞİ YAYINA BAĞLANDI!
Muammer Ay'ın kardeşi yayına bağlanarak Hamide ile bir ilgisi olmadığı söyledi ve 'benim ağabeyim ile işim yok ki' dedi. Yunus, "Ailecek ağabeyimi sildik. Ben ağabeyimle defalarca kavga ettim. Bu 20 yıllık bir olay. Biz kendisi ile hiçbir bağ kurmuyoruz." ifadelerini kullandı.
'33 YILLIK YUVAMI YIKTI'
Telefonla programa bir kişi daha bağlanarak benzer bir iddia ortaya attı ve şu ifadeleri ortaya attı: Eşimden 3-4 sene önce ayrıldım. 33 senelik yuvamı yıktı. Orada ne yaptığını bilmiyorum. Eşim 1-5 sene orada çalıştı. Bu onu yönlendiriyordu eşim uzaklaştırma alıyordu.
Esra Erol'un programında bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Bugün stüdyoya gelen küçük elti Hamide Duran'ın annesi Emine gözyaşlarına boğuldu.
ERCAN'IN İSYANI!
Öte yandan sihir iddiası ortalığı karıştırdı. Ercan, Karısı Hamide'nin yufkacı Muammer'in dükkanından ayrıldıktan sonra ayılıp bayılmaya başladığını söyledi.
MUAMMER'LE İLGİLİ FLAŞ İDDİA
Telefona ismini vermek istemeyen bir kadın, hoca olarak gittiğimiz kişi Muammer Ay'dı deyince ortalık karıştı. "Sözde Hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" dedi.
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAY
ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.
İKİ ELTİ AYNI ADAMA KAÇTI
Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.
Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.
Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir.
Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı evleneceğiz. Benden özür diledi "bir daha yapmayacağım" dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti."
Hamide Duman Muammer Ay'ın kendilerine iyi baktığını ve kendisiyle ilişkisi olduğunu söylemesine üzerine sinirlenen Esra Erol, "Peki elitinin orada ne işi var?" diye çıkıştı. "Sizin ayıbınızın içinde bu kadının suçu ne?" diye açıklamalarda bulunan Esra Erol'a büyük elti, "Ona sahip çıkmıyorlardı. O yüzden bu durum vesile oldu" dedi.
Sebepsiz kaçtığını iddia eden küçük elti, "Kocam bana sahip çıkmıyordu, o yüzden eltimle birlikte kaçtım" dedi. "Yufkacıdan çıktıktan sonra bayılmaya ayılmaya başladım. Doktora gittim yine bir şey çıkmadı. Sonra hocaya götürdüler. Bir süre durdu. Sonra yine başladı bayılmalar" diyen elti, yufkacıya kaçtıktan sonra ise bayılmalar durdu dedi.
Esra Erol, küçük Hamide'ye dönmesi için neredeyse yalvardı ama küçük Hamide yengesiyle kalmaya devam etmek istediğini belirtti. Muammer Ay'ın kendilerine ev açtığını söyleyen eltiler, kirayı da Muammer Ay'ın ödediğini söyledi.
EŞİ KAÇAN MEHMET DUMAN OLAY GÜNÜNÜ BÖYLE ANLATTI:
Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var.
Sabah işten geldiğimde eşimi kaldırdım, bana kahvaltı hazırladı. Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın telefonu vardı. Daha önce de görmüştüm ve sildirmiştim telefonu. Muammer Ay'ı daha önce kadın fotoğrafıyla kaydetmişti. Ben de sordum "Neden bu adamın telefonu sende" diye.
'PAZARA GİDİYORUZ' DİYE ÇIKTILAR
"Borç yüzünden aradı beni. Benim kimseye borcum yok deyip telefonu kapadım sonra" dedi. Ben de kapattım konuyu ve işe gittim. Pazara gidiyorum diye evden yengemle çıkan eşim daha sonra eve dönmedi. Ardından kardeşimin eşinin de geri dönmemesi üzerine ikisinin birlikte kaçtığını düşündük.
Muammer Ay'ın eşi Fatsa'da bir yufkacı açtı. Yengem ve eşim onların yanında işi girdi. Daha sonra yengem Muammer Ay'ın hareketlerinden rahatsız oldu ve işten çıktı. Ama karım bir süre daha çalışmaya devam etti. Ben her ne kadar "gitme, çık oradaki işten" dediysem de beni dinlemedi.
Yengemin Muammer Ay'ın hangi hareketlerinden rahatsız olduğunu bilmiyorum. Ama çevremdekilerden duyduğum kadarıyla daha önce de bir sürü insanın yuvasını dağıtmış. Eşlerini kandırmış. Etraftan sordum soruşturdum. Öğrendiklerim bunlar.
Buraya geldim çünkü eşim zorla mı götürüldüğünü yoksa kaçtı mı bilmiyorum ve öğrenmeye geldim. Araştırdıktan sonra eşim ve yengemin daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtıklarını öğrendik.
'ANTALYA'YA GİTTİKLERİNİ DUYDUM'
Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.
Eşinin zorla gittiğini öğrenirse barışma şansı verebileceğini söyleyen Mehmet Duman, "Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık" dedi. Mehmet Duman boşanmak istediğini de dile getirdi.