Tarihi evde kazı yaparken yakalandılar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili olarak yapılan operasyonda 5 kişi tescilli bir evde kaçak kazı yaparken yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bostancı Mahallesinde bir ikamette kaçak kazı yapıldığı tespit edilmesi üzerine eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada; 1 adet el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında 2683 SKM kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı.