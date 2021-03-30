Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tarihi evde kazı yaparken yakalandılar
Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:24

Tarihi evde kazı yaparken yakalandılar

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tarihi evde kazı yaparken yakalandılar

'te 5 kişi, tarihi önemi bulunan tescilli bir evde kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili olarak yapılan operasyonda 5 kişi tescilli bir evde kaçak kazı yaparken yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bostancı Mahallesinde bir ikamette kaçak kazı yapıldığı tespit edilmesi üzerine eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada; 1 adet el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında 2683 SKM kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi evde kazı yaparken yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA