Eşini hem aldattı hem de benzin döküp yaktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan Ayşe A. (29), başka bir kadınla ilişkisi olduğu gerekçesiyle eşi Ekrem A. (29) ile sık sık tartışıyordu. Ekrem A., dün eşini konuşmak için motosikletle Hacıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürdü. İkili arasında yine tartışma çıktı. Ekrem A., yanında getirdiği benzini eşinin üzerine dökerek ateşe verdi. Ayşe A. alevler içinde kalırken vicdansız koca kaçtı. Ayşe A., alev topu halinde yaklaşık 500 metre mesafedeki ana yola çıktı. Talihsiz kadını görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri Ayşe A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Önce Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe A., daha sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Jandarma ekiplerince yakalanan Ekrem A. ise tutuklandı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadının annesi Zeynep Karataş, kızının 2 yıldır çile çektiğini anlattı. Karataş, "Kocası onu başka bir kadınla aldatıyordu. Kızımı da çok kötü dövüyordu. Daha önce de dövdüğü için hastanelik oldu. 3 ay bizde kaldı. İyileştikten sonra eşi özür diledi. Eve götürdükten sonra yine aynı kadınla ilişkiye başlamış" diye konuştu. Baba Teknur Karataş da "Kızımın böbrekleri iflas etmiş. Akciğerleri zarar görmüş. O adam en ağır cezayı alsın" dedi.