Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Telefonda uygulamalar ve Instagram neden açılmıyor, durduruldu hatası veriyor? Google ve Instagram sürekli olarak duruyor - MSA uygulamalar durduruldu açılmıyor hatası
Giriş Tarihi: 30.3.2021 17:57

Telefonda uygulamalar ve Instagram neden açılmıyor, durduruldu hatası veriyor? Google ve Instagram sürekli olarak duruyor - MSA uygulamalar durduruldu açılmıyor hatası

Telefonda uygulamalar ve Instagram neden açılmıyor, durduruldu hatası veriyor? Google ve Instagram sürekli olarak duruyor - MSA uygulamalar durduruldu açılmıyor hatası

Dünya genelindeki milyonlarca android telefon kullancısı, bugün bir hatayla karşılaştı. Kullanıcılar, çeşitli uygulamaları açmaya çalıştıklarında 'Google sürekli olarak duruyor' ve 'Google play hizmetleri durmaya devam ediyor' şeklinde uygulama durdurulma hatası ile karşılaşıyor. Samsung, Huawei, Xiaomi, LG ve Oppo kullanıcılarını ilgilendiren bu hatanın ardından, Android çöktü mü, Instagram neden açılmıyor ve durduruldu hatası veriyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. MSA Google sürekli olarak duruyor ve Instagram durduruldu hatası çözümü ilgili olarak çeşitli yöntemler mevcut. İşte, Android çöktü mü ve Google sürekli olarak duruyor, Instagram durduruldu hatası çözümü ile ilgili gelişmeler

Android telefonlarda kullanıcıları şaşırtan bir hata meydana geliyor. Akıllı cihazlarında yüklü olan uygulamaları açmaya çalışanlar, ''Google sürekli olarak duruyor ve Instagram durduruldu'' hatası ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan bu sorun nedeniyle Android çöktü mü, uygulamalar ve Instagram neden açılmıyor sorusu akıllara geldi. Xiaomi, Samsung, Huawei, Oppo ve LG gibi android tabanlı telefonları kullananlar, 'Instagram durduruldu', 'Google play hizmetleri durduruldu', 'Android uygulama durduruldu' ve 'Google play hizmetleri durmaya devam ediyor' hataları nedeni ile uygulamalara erişim sağlayamıyor. Bu durum, dünya genelindeki kullanıcıların bir kısmında görülüyor.

UYGULAMALAR SÜREKLİ OLARAK DURUYOR VE INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü ile ilgili olarak Google'dan açıklama geldi. Google, Samsung, Huawei, Xiaomi, LG ve Oppo gibi android tabanlı telefonlarda görülen hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını belirtti. Bununla beraber, Instagram durduruldu ve uygulamalar kendiliğinden kapanıyor hatası çözümü için iki farklı yöntem de bulunuyor.

İşte, Android çöktü mü, telefonda uygulamalar neden açmıyor ve Instagram durduruldu hatası çözümü ile ilgili gelişmeler;

ANDROİD UYGULAMALAR NEDEN AÇMIYOR HATASI

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uygulamaların çökmesine neden olan problemin farkındayız. WebView ile ilgili düzeltme çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Bu arada Samsung Galaxy akıllı telefonda veya başka bir Android telefonda bu sorunu yaşıyorsanız, Android WebView güncellemesinin kaldırılması öneriliyor. Play Store'da WebView uygulamalasını aratın. Uygulamayı bulduktan sonra kaldır seçeneğine tıklayarak, Android Sistem WebView'ı kaldırabilirsiniz.

Bu sorunu çözümlemek için ilk yöntem sorunlu uygulamayı telefondan kaldırmak olacak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında bulunuyor.

Samsung Galaxy akıllı telefon veya başka telefonlarda şu yolu da kullanabilirsiniz:

Ayarlar>Uygulamalar>Android Sistem WebView'a tıklayın.
-Açılan sekmede üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayın.
-Güncellemeleri kaldırı tıklayın.
-İşlemi onaylayın ve telefonunuzu yeniden başlatın

Bu bahsettiğimiz işlem aşağı yukarı neredeyse tüm Android telefonlarda benzerdir.

Sadece güncellemeleri kaldırmanız yeterli. Eğer Android WebView uygulamasını devre dışı bırakırsanız, birçok uygulamada sorunlar yaşayabilirsiniz.

Eğer bu işlem işe yaramazsa, Chrome tarayıcısının güncellemesini kaldırabilirsiniz. Ancak bu durum Android 10'un altındaki Android sürümleri için geçerli.

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.

Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.

Tekrar Instagram'ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz.

Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;

Instagram'ı tamamen kapatalım.



Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.

Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram 'ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Telefonda uygulamalar ve Instagram neden açılmıyor, durduruldu hatası veriyor? Google ve Instagram sürekli olarak duruyor - MSA uygulamalar durduruldu açılmıyor hatası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA