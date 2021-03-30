Telefonda uygulamalar ve Instagram neden açılmıyor, durduruldu hatası veriyor? Google ve Instagram sürekli olarak duruyor - MSA uygulamalar durduruldu açılmıyor hatası

Android telefonlarda kullanıcıları şaşırtan bir hata meydana geliyor. Akıllı cihazlarında yüklü olan uygulamaları açmaya çalışanlar, ''Google sürekli olarak duruyor ve Instagram durduruldu'' hatası ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan bu sorun nedeniyle Android çöktü mü, uygulamalar ve Instagram neden açılmıyor sorusu akıllara geldi. Xiaomi, Samsung, Huawei, Oppo ve LG gibi android tabanlı telefonları kullananlar, 'Instagram durduruldu', 'Google play hizmetleri durduruldu', 'Android uygulama durduruldu' ve 'Google play hizmetleri durmaya devam ediyor' hataları nedeni ile uygulamalara erişim sağlayamıyor. Bu durum, dünya genelindeki kullanıcıların bir kısmında görülüyor.

UYGULAMALAR SÜREKLİ OLARAK DURUYOR VE INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü ile ilgili olarak Google'dan açıklama geldi. Google, Samsung, Huawei, Xiaomi, LG ve Oppo gibi android tabanlı telefonlarda görülen hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını belirtti. Bununla beraber, Instagram durduruldu ve uygulamalar kendiliğinden kapanıyor hatası çözümü için iki farklı yöntem de bulunuyor.

İşte, Android çöktü mü, telefonda uygulamalar neden açmıyor ve Instagram durduruldu hatası çözümü ile ilgili gelişmeler;