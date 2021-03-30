Tokat, şiddete karşı, kadın dostu örnek il

İçişleri Bakanlığı tarafından kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen KADES uygulamasını Tokat'ta 2020 yılında bin 654, 2021 yılının ilk 3 ayında da 263 kadın olmak üzere bin 917 kadın telefonuna indirdi. 2020-2021 yıllarında gelen 307 KADES ihbarından 289'u asılsız. Kadına şiddet olaylarında kadın cinayetlerinin olmadığı 12 İl'den biri Tokat.

Önleyici ve koruyucu tedbir kararları kapsamında çalışmalardan bahseden Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 6284 sayılı kanunun 5/1 maddesi uyarınca Kolluk Amiri ve Aile Hakimi tarafından şüpheli şahsın, mağdurun konutuna, işyerine yaklaşmaması, herhangi bir iletişim vasıtasıyla rahatsız etmemesi adına alınabilen uzaklaştırma kararı ile koruyucu tedbir kararı kapsamında yine 6284 sayılı kanununun 4/1 maddesi uyarınca mağdurun talebi üzerine mülki amir ile Aile Hakimi tarafından verilen tedbir kararından bahsetti.

ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİR KARARLARI UYGULANIYOR

Göksel Topaloğlu, "2020 yılında bin 718 önleyici, 28 koruyucu tedbir kararı uygulamışız. 2021 yılında 380 önleyici, 8 koruyucu tedbir kararı uygulanmış. 2021 yılında bir şahsın adres ve kimlik bilgilerini değiştirtmişiz. Yani Yüksek Risk oranında olduğu için kadının adres ve kimlik bilgilerini değiştirdik ki bir daha bulmasın diye. Öyle kararlar da alabiliyoruz. Bu konuda hassasız. 2020-2021 yılları içerisinde uygulanan önleyici ve koruyucu kararlar içerisinde korunan şahıslarla ilgili herhangi bir saldırı, yaralama ve benzer bir olay meydana gelmemiş, Bizim almış olduğumuz kararlar neticesinde korunan şahıslara herhangi bir saldırı olmamış" dedi.

TOKAT'TA BİN 917 KADIN KADES UYGULAMASI İNDİRDİ

KADES Mobil uygulaması ve eğitim çalışmalarını anlatan Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "2020-2021 yılları içerisinde Aile içi ve Kadına Şiddete karşı bilgilendirme eğitim faaliyetleri yaptık. Bunlarda 6 bin 97 broşür dağıtarak 134 afiş astık. 9 bin 187 kadını bilgilendirdik. 2020 yılında bin 654, 2021 yılının ilk 3 ayında da 263 kadın olmak üzere bin 917 kadının telefonuna da KADES mobil uygulamasını indirtmişiz. 2020 yılında 610 Emniyet personelimizi 'aile içi ve kadına karşı şiddet' konusunda 1 gün süreyle eğitim verdik. 8 Mart 2021 tarihinde de Kadınlar Günü olması nedeniyle KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirme çalışması yaptık" diye konuştu.

307 KADES İHBARINDAN 289'U ASILSIZ

Topaloğlu, "2020 yılında 256, 2021 yılının ilk 3 ayında 51 olmak üzere toplam 307 KADES İhbarı gelmiş bize. Bunlardan 289'unun asılsız olduğu yani aile bireylerinin yanlışlıkla telefonda uygulama butonuna basmasıyla veya deneme amaçlı tuşlamasıyla olmuş. 18 asıllı ihbar olmuş ve hemen müdahale edilmiştir. Bizim ilimiz de kadın cinayetlerinin olmadığı 12 İl'den bir tanesi" dedi.

KADES İHBARLARINA TÜM EKİPLER BAKIYOR

KADES Uygulamasında yapılan ihbarın anında Emniyet Haber Merkezi'ne düştüğünü ve ekiplerin hemen telefonla ulaşmasının, telefonla ulaşamazsa ihbarcının konumuna ekip yönlendirildiğini anlatan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, olası bir tehlike anına maruz kalınması ihtimaline karşı tüm kadınların KADES uygulamasını cep telefonuna indirmesi çağrısı yaptı. Topaloğlu, ayrıca bu konuda sadece Asayiş ekipleri değil tüm ekiplerin görevlendirildiğini ve konuya hassas olduklarını belirtti. Basın'a da bilinçlendirme adına görev düştüğünü belirten Topaloğlu, "Biz ulaşabildiğimiz kadar kadına KADES Uygulamasını telefonuna indirmesini sağlıyoruz" dedi.

AİLE İÇİ VE KADINA ŞİDDET BÜRO AMİRLİĞİ DE HİZMET VERİYOR

Asayiş Şube içerisinde 'Aile içi ve Kadına Şiddet' Büro Amirliği adında ayrı bir birim de kurulduğunu belirten Topaloğlu, o birimde çalışan personelin de kadın ağırlıklı ve eğitim almış personel olmasını sağladıklarını bildirdi. Öte yandan kadrolu 2 psikologdan da destek aldıklarını söyledi. Tokat'ta aile bağlarının tutkun olduğunu ve diğer illere göre şiddet olaylarının çok yaşanmadığı bir il olduğunu anlatan Emniyet Müdürü, ama bunun şiddet yaşanmayacağı anlamına gelmeyeceğini, anlık gelişen olaylar da olabileceğini ifade etti.

TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, tüm dünyayı olumsuz etkileyen ve devam eden pandemi sürecine dair ise şunları söyledi: "Biz diyoruz ki; Herkesin vicdanı kendi polisidir. Ancak polis vicdanlı olmayanın karşısındadır. Burada önemli olan insanların kendisinin dikkatli olması. Vali Bey alanda. Bütün personelimizle, bekçilerimizi gündüze çevirdik. Onları bile alana sürdük. Biz alandayız, Müdürlerim alanda. Ekiplerimizin başındayız."