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Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:30

Torbacı operasyonu: 25 tutuklama

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Torbacı operasyonu: 25 tutuklama

'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 192 kişi gözaltına alınırken 25 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 22- 28 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 145 adrese şok baskınlar gerçekleştirildi.

192 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 5 kilo 122 gram metamfetamin, 2 kilo 951 gram bonzai, 458 uyuşturucu hap, 61 gram eroin, 57 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 3 gram kokain, 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 192 şüpheliden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Torbacı operasyonu: 25 tutuklama
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