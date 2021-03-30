Torbacı operasyonu: 25 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 22- 28 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 145 adrese şok baskınlar gerçekleştirildi.
192 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 5 kilo 122 gram metamfetamin, 2 kilo 951 gram bonzai, 458 uyuşturucu hap, 61 gram eroin, 57 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 3 gram kokain, 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 192 şüpheliden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.