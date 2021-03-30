TSYD Kayseri'de Oktay Ensari güven tazeledi

TSYD Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Divan başkanlığının seçilmesinin ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunarak genel kurulda ibra edildi.

Genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan mevcut başkan Oktay Ensari, tek liste ile girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

Teşekkür konuşması yapan Oktay Ensari; "TSYD kayseri olarak üyelerin spor tesislerini daha rahat kullanabilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek; "TSYD Kayseri Şubesi'ne bir sosyal tesis kazandırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Artık basketbol müsabakalarında da akreditasyon işlemlerini TSYD Kayseri Şubesi olarak biz yapacağız. Yeni yönetim kurulumuz hayırlı olsun" diye konuştu.