Tunceli’de kış uykusundan uyanan anne ve 2 yavru boz ayı görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz, kış uykusundan yeni uyanmış anne ve 2 yavru boz ayıyı görüntüledi. Pülümür İlçesi kırsalında kayalık alanda yiyecek ararken görüntülenen anne ve yavru boz ayıların son derece zayıflamış olmaları dikkat çekti.

Akyüz tarafından görüntülenmelerine aldırış etmeyen ve adeta poz veren anne ve yavru boz ayılar daha sonra meşelik alana giderek gözden kayboldu.

4 yıldan bu yana doğayı gezdiğini belirten fotoğrafçı Muzaffer Akyüz, "Gezerken de birçok güzelliğe denk geldim. Bunları gördükçe de fotoğrafçılığa merak sardım. Özellikle yaban hayvanlarıyla karşılaştığım zaman heyecanım iki kat artıyor. Bu coğrafyada ayı, kurt, vaşak, şamua gibi neredeyse bütün hayvanları fotoğrafladım" dedi.

Yaban hayatının korunması gerektiğine vurgu yapan Akyüz, "Bu hayvanlar doğal ortamlarında güzel. Doğamıza ve bu hayvanlara sahip çıkalım. Doğaya bırakılan bir cam parçası, pet gibi şeyler çevreyi kirlettiği gibi yaban hayvanlarına da ciddi zarar veriyor. Hem doğamızı hem de hayvanları koruma konusunda duyarlı davranmak gerekiyor" diye konuştu.