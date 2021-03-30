Tünel kazılarında müthiş keşif! Adeta hazine değerinde... Bölgede çalışma başlatıldı!

Ankara yönünden gelen araçların şehir merkezini kullanmadan Kilimli ilçesi yönüne gitmesini sağlayacak Mithatpaşa 1 ve 2 Tüneli'nin Bağlık Mahallesi'ndeki girişinde yapılan çalışmalar sırasında mağara keşfedildi. Yan yana inşa edilen bin 860´şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar devam ederken, bulunan mağarada binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerin olduğu tespit edildi.