Üsküdar Sahili ile Taksim Meydanına da kırmızı çizgi çizildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı genelgesi ile başlatılan "Yayalar kırmızı çizgimiz " projesi ile ilgili Kız Kulesi karşısındaki Üsküdar Salacak Sahili'ndeki yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi. Vali Yerlikaya yaya geçidine farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çizme etkinliği ile yayaların trafikteki güvenliğinin sağlanması için faydalı bir çalışmaya imza atıldığını kaydetti.

Yayalar kırmızı çizgimizdir projesi Taksim Meydanındaki yaya geçidinde de uygulandı. Yayaların güvenliği için başlatılan projede sürücülerin yayalara yol vermek için dikkat ettikleri gözlendi.