Uzay konsepti milli uzay programı için 32 motorlu gökyüzü çadırı kuruldu

İçeriği kadar görsel sunumuyla da ses getiren Milli Uzay Programı töreninde katılımcılara adeta bir görsel şölen yaşatan gecenin organizasyonunu üstlenen YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, uzay konsepti oluşturmak için kubbe görünümlü çadır kullandıklarını, ışı ve sistemlerini çadırın içine yerleştirdiklerini anlattı. 32 motorla çadırın tavana asıldığını kaydeden YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, "İstanbul'daki hazırlık ve prova aşamaları dahil yaklaşık 15 gün süren çalışmalarda 137 kişi görev yaptı" dedi.

GÖRSEL ŞÖLEN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 19 şubatta Ankara'da ses getiren bir tanıtım programı düzenledi. Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen görsel bir şölenle kamuoyu ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ay ile ilk temasın sağlanacağı ve uzaya bir Türk bilim insanının göndereceğinin açıklandığı o gece, uzay programının hedeflerinin yanı sıra etkinliğin görsel sunumu da uzun süre gündemden düşmedi.

SES GETİRDİ

Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında ortaya çıkan ve daha sonra tanıtımın bir parçası olduğu anlaşılan monolitten 360 derecelik dome çadır sistemine kadar gecenin tüm ayrıntılar günlerce konuşuldu. Türkiye'de ve dünyada ses getiren Milli Uzay Programının lansmanı ile merak edilenleri YRD İstanbul Genel Müdür Hasan Karadeniz anlattı.

DETAYLARI AÇIKLADI

Tarihi organizasyonun arkasındaki isimlerden biri olan YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, yaklaşık iki ay süren program hazırlıkları ile ilgili detayları ilk kez açıkladı.

Milli Uzay Programının tanıtımı için geniş bir ekiple çalıştıklarını belirten YRD İSTANBUL Genel Müdürü Hasan Karadeniz, "Tarihi bir günün yaşandığı bu projede bulunmaktan büyük gurur duyduk. Tanıtım için yaratıcı bir ekiple çalışmaya başladık. Öncelikle işin öneminin farkında olarak uzay konseptine uygun bir mekan hazırlamak için dome çadır kullanmaya karar verdik. Kubbe görünümlü bu çadır ile çelik bir iskeleti dairesel bir alan üzerine oturtmayı hedefledik." dedi.

DOME ÇADIRLI ÇILGIN PROJE

Tanıtım etkinliğinin hafızlara kazınması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, sözlerine şöyle devam etti:

Dome çadırlar, zemine kurulacak sistemler olarak tasarlanmıştır. Oysa biz dome çadırı tavanda kullanmak için çılgın bir plan yaptık. Salonda bulunanların kendisini uzayda hissetmesi için bu olmazsa olmaz bir uygulamamız oldu. Dome çadır statik olarak buna uygun olmadığı için konstrüksiyonu taşıyacak, havada istediğimiz açıyı verebileceğimiz ve çadırın yerde olduğu kadar sağlam olacağı bir sistem tasarladık. Bu amaçla ışık ve hoparlör sistemlerinin istenilen yükseklikte asılarak kullanımı için gerekli olan yapı sistemi diye tanımlayabileceğimiz bir truss sistemini kullandık. 360 derece özel bir truss üreterek dome çadırı bu truss üzerine kurarak kaldırdık."

HASAN KARADENİZ: "15 GÜNLÜK ÇALIŞMA, 137 KİŞİLİK EKİP, 22 PROJEKSİYON"

Güvenlik konusunda özel bir hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan YRD Genel Müdürü Karadeniz, "Kapalı bir salonda bu sistemi kurduğumuz için salona herhangi bir zarar vermemek, güvenlikten taviz vermemek için bazı önlemler aldık. 32 motorla çadırı kaldırdık. İstanbul'daki hazırlık ve prova aşamaları dahil yaklaşık 15 gün süren çalışmalarda 137 kişi görev yaptı. Görsel sunumlarımızı sadece dome ile sınırlı tutmadık. Hazırladığımız prodüksiyonu, kavisli led ekranın yanı sıra dome çadır ekranını 22 projeksiyonla 360 derece esaslı olarak kullandık." diye konuştu.

GÖKYÜZÜNE BAK AY'I GÖR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım toplantısında Milli Uzay Programındaki 10 hedefi açıkladı. Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji ve projelerinin yer aldığı programı dünyaya ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal monolite atıfta bulunarak "Gökyüzüne bak Ay'ı gör." ifadelerini kullandı. Erdoğan, programın en önemli hedefleri olarak Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirilmesi ve bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesini gösterdi.