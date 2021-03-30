Vali Doğan: “Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor”

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın"sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle İskendernu'da kırmızı çizgi uygulaması töreni düzenlendi.

Şehitpamir caddesi üzerinde düzenlenen etkinliğe İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ve mülki amirler katıldı. Etkinlik sonrası pandemi ile ilgili sorulara üzerine Hatay Valisi Rahmi Doğan tedbirleri elden bırakmamak gerektiğine dikkat çekerek ,"Pandemiyle ilgili Sağlık Bakanımız verileri açıkladı. Kurulan bir sistem var kurulan sistem tamamen vatandaşların tavır ve davranışlarına bağlı olarak gelişiyor. Burdur ili dördüncü kademeden üçüncü kademeye düştü. Birçok ilde 3, kademeden dördüncü kademeye çıktı. Dolayısıyla yapılması gereken tedbirlere uyacağız. Maske mesafe hijyen kurallarına riayet edeceğiz Ve normal hayatımıza da devam etmeye çalışacağız."

PAZAR GÜNÜ YASAK

Vali Rahmi Doğan, sokağa çıkma yasağının Pazar günü uygulanacağının altını çizerek," Sadece bir ve iki kademe illerde sokağa çıkma yasakları yok. 3 ve 4 dereceli illerde yasak uygulanacak. Vatandaşımız esnafımız 50 kriterine uymaya devam edecek. Kapasitenin 50 sini kullanarak işletmelerini açabilecekler akşam 19,00 a kadar hizmet verebilecekler. Sadece sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde paket servisi ile çalışacaklar. Onun dışında değişen bir durum yok "dedi.

HASTANELERİMİZDE YER OLMASI REHAVETE DÜŞÜRMESİN

Hem İskenderun hem de Antakya tarafında hastanelerde bir sıkışıklığın olmadığını da sözlerine ekleyen Hatay Valisi Rahmi Doğan şunları söyledi: " Ama hastanelerimizde yer olması doluluk oranının düşük olması bizi tedbirsizliğe sevk etmesin. Bu işi tedbirle aşı ile aşacağız. Aşılama çalışmalarımız devam ediyor ama bir taraftan da tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Yaz geliyor yaz ile birlikte insanlar biraz rahatlama istiyor ama tedbiri elden bırakmadan yaşama devam edelim."