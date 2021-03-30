Vali Karaloğlu, Diyarbakırlı şampiyonları ağırladı

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonasında ülkemizi temsil ederek 20 km Büyük Kadınlar dalında şampiyona tarihinde ilk altın madalya kazanan Türk sporcu tarihe geçen Ayşe Tekdal ile aynı yarışta yaptığı derece ile daha önce yine kendine ait olan rekoru geliştiren Meryem Bekmez Vali Karaloğlu tarafından ağırlandı.

Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan şampiyonları tebrik eden ve kendileriyle Diyarbakırlılar adına gurur duyduğunu belirten Karaloğlu, basına da açıklamalarda bulunarak "Hem Ayşe kızımızı hem de Meryem kızımızı tebrik ediyoruz. Her ikisi de inşallah ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecekler. Bayrağımızı temsil edecekler. Milletimizi temsil edecekler. İnşallah onlardan başarı bekliyoruz. Madalyalar bekliyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.

Diyarbakırlı Ömer Akgün'ün de atıcılık dalında olimpiyatlara katılmaya hak kazandığını ifade eden Karaloğlu, 16 Mayıs 2021 tarihinde Çekya'da yapılacak olan yarışmada 20 km Büyük Erkekler dalında yarışacak olan Abdulselam İmük'ün de yarışmadan başarıyla ayrılacağına inandıklarını ve Olimpiyatlarda ülkemizi Diyarbakırlı 4 sporcuyla temsil etmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'da atletizmle ilgili mevcut tesisler ve yeni yapılacak tesislerle beraber daha çok sporcu çıkarmak istediklerini sözlerine ekleyen Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'da atletizme bir yatkınlık var. Bunu değerlendirerek Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında daha çok sporcumuzun sadece atletizmde değil her branşta ülkemizi temsil etmesi en büyük dileğimiz." diyerek sözlerini tamamladı. Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Vali Karaloğlu, Tekdal ve Bekmez'e hediye takdim etti.