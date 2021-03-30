Vali Yavuz uyardı ve tedbirleri açıkladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Kocaelili Kardeşlerim, ilimiz maalesef çok yüksek riskli İller arasında bulunuyor ( Kırmızı ) Kurallara daha fazla uyarak normalleşme sağlayabiliriz. Sırası gelenlerin aşılarını yaptırmalarını özellikle istirham ediyoruz" dedi.

YÜZDE 50 KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

Vali Yavuz alınacak tedbirleri için ise "İnternet kafe, spor&bilardo salonu, hamam, sauna gibi yerler % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabileceklerdir" ifadelerini kullandı. Yavuz bir başka paylaşımında ise "Girişlerde HES kodu uygulanması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler hafta içi 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecektir" dedi.