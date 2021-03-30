Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vali Yavuz uyardı ve tedbirleri açıkladı
Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:51

Vali Yavuz uyardı ve tedbirleri açıkladı

ABBAS ÇAKAR
Vali Yavuz uyardı ve tedbirleri açıkladı

Koronavirüs risk haritasında, ’nin yüksek riski belirten Turuncu renkten en yüksek riski ifade eden kırmızı renge dönmesi ile birlikte Vali Seddar Yavuz hem uyarıda bulundu hem de yeni tedbirleri açıkladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Kocaelili Kardeşlerim, ilimiz maalesef çok yüksek riskli İller arasında bulunuyor ( Kırmızı ) Kurallara daha fazla uyarak normalleşme sağlayabiliriz. Sırası gelenlerin aşılarını yaptırmalarını özellikle istirham ediyoruz" dedi.

YÜZDE 50 KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

Vali Yavuz alınacak tedbirleri için ise "İnternet kafe, spor&bilardo salonu, hamam, sauna gibi yerler % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabileceklerdir" ifadelerini kullandı. Yavuz bir başka paylaşımında ise "Girişlerde HES kodu uygulanması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler hafta içi 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecektir" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Yavuz uyardı ve tedbirleri açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA