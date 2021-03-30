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Giriş Tarihi: 30.3.2021 17:08

Yabancı uyruklu kadına otomobil çarptı!

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Yabancı uyruklu kadına otomobil çarptı!

’nın ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına otomobil çarptı, kazada kadın yaya ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Siverek'te Said Nursi Bulvarı, Mehmetçik kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Mehmet D. (53) yönetiminde bulunan 21 DZ 515 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Jamila Nejjar (56) isimli yabancı uyruklu kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Yabancı uyruklu kadına otomobil çarptı!
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