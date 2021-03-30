Yabancı uyruklu kadına otomobil çarptı!

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Siverek'te Said Nursi Bulvarı, Mehmetçik kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Mehmet D. (53) yönetiminde bulunan 21 DZ 515 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Jamila Nejjar (56) isimli yabancı uyruklu kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.