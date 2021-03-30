Yakaköy ormanları yeniden yeşerdi

Manisa ile İzmir arasında 2007'de çıkan yangında 300 hektar orman alanının yok olduğu Yakaköy Mahallesi'ndeki alan, aynı yıl yapılan ağaçlandırma çalışmalarından sonra artık yeşile dönüştü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2007'de Manisa'nın Karakoca köyünde çıkan yangının şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüdüğü ve İzmir'in Bornova ilçesi Yakaköy ormanlarına sıçrayarak burada 300 hektarlık alanın yanmasına neden olduğu belirtildi.

Aynı yıl içinde bölgeyi tekrar eski haline getirmek için ağaçlandırma çalışmalarına başlandığını belirten Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, 17 yıl önce dikilen fidanların bugün bir insan boyunu geçtiğini ve artık havadan rahatlıkla görülebildiği söyledi.

50 YIL GEREKLİ

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince konuya ilişkin yaptığı açıklamada orman teşkilatının 17yıl önce yangına karşı verdiği özverili mücadeleyle yangını kritik bir noktada durdurup, 3 bin hektarlık blok ormanın zarar görmesini engellediğini söyledi. O dönem yeni başlayan "yangın havuzları" uygulamasının bu yangının kısa sürede söndürülmesinde önemli rol oynadığını belirten Derince, yangının hemen ardından bölgede arazi temizleme çalışmalarının başladığını ifade etti.

490 BİN FİDAN DİKİLDİ

Bölgeye toplam 490 bini bulan kızılçam, servi, akasya gibi türlerden oluşan fidanlar dikildiğini belirten Derince; "17 yıl önce dikilen fidanlarımız o kadar iyi bir büyüme kaydetti ki bazı yerlerde 3 metreyi geçmekte ve daha verimli büyümelerini sağlamak için bakım ve aralama çalışmaları yapılmaya başlanmakta. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun yanan orman alanları tekrar ağaçlandırılıyor ancak yanan bir ormanın eski halini alması için 50 yıl, genç bir orman olması için ise 20 yıl geçmesi gerekiyor. Bu yüzden var olan ormanlarımıza sahip çıkalım, koruyalım." dedi.

2020'DE 285 ORMAN YANGINI

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 2020 Yılında 285 adet orman yangını çıktığını bu yangınlarda toplam 4111 hektar orman alanın zarar gördüğünü , 2021 yılı yangın sezonu hazırlıklarına personelin eğitimleri, araç ve ekipman bakımlarıyla devam ettiklerini sözlerine ekledi.