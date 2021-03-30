Yaya geçitlerinde "kırmızı çizgi" dönemi başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Işıksız yaya geçitlerinde kırmızı çizgilerin yer alacağı uygulamanın startı iki bakanın Ankara'da katıldığı programla hayata geçti. "Yayalar kırmızı çizgimiz" projesine miniklerden de destek geldi. İçişleri Bakanı Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrenciler birlikte okullarının önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yaptıkları "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" yazılı paylaşımları oldukça dikkat çekmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yayalar kırmızı çizgimiz" uygulamasının startını Ankara Türkan Yamantürk İlköğretim Okulun da verdi. Okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan bakanlar, trafik polisinin verdiği dersi öğrenciler ile birlikte takip etti.

BAKANLAR ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE YAYA ŞERİDİNİ KIRMIZIYA BOYADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrenciler birlikte okullarının önündeki yaya geçidine geldi. Bakanlar ellerine aldıkları boya fırçaları ile yaya geçidini boyamaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, boyama sırasında 'eski boyacılardan kim kaldı?' diyerek çevredekileri güldürdü. Ardından bakanlar minik öğrenciler ile birlikte yaya şeridini boyayarak tamamladı.

2018 yılında yaya öncelikli trafikte ilgili adımların atıldığını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun ile 'bundan sonra bizim trafiğimizde öncelik yayaların olunacak.' denildi. Özellikle okul çevresindeki yaya geçitleri, trafik lambalarının olmadığı ama levhalarının olduğu yaya geçitleri, hastane geçitleri vb. bütün bu alanların tamamında önceliğin yayaların olan bir adımı millet olarak attık. Nasıl ambulans trafikte öncelikliyse yayalarda artık Türkiye'de trafikte öncelikli konuma geldi" dedi.

YAYA ÖNCELİĞİ SAYESİNDE 516 AZ CAN KAYBI OLDU

Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle birlikte trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerindeki düşüş devam ettiğini söyleyen Soylu, "2020 yılında sonuna kadar trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerinde 516 az can kaybı oldu. Biz bunu çok büyük rakamlara çıkarmak istiyoruz. Trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerinde bin 686 sayısından şuanda 900 sayısına gerilediğini" ifade etti. Bakan Soylu, sürücü ve yayaların kuralları uyması gerektiğinin altını çizerek şunları aktardı:

"Sürücüler kurallara uyarsa, yaya önceliğine önem verilirse ölümler azalıyor. Sadece ölümler azalmıyor. Aynı zamanda kazaların sonucunda yaralanma, sakatlanma ve belki de hayatı boyunca bir tekerlekli sandalyeye mahkum kalmak oluyor. Kimse kimseye bunu reva görmemelidir. Araba sürmenin şehvetine kapılmamalıyız. Yayalarda yola atlamamaları lazım. Yaya geçitlerinin olmadığı bir yerde yaya yola atlayıp trafik önceliği benim derse trafik kazası kaçınılmaz olur. Sürücülerin kendine ait nasıl bir kuralı varsa yayalarında kendine ait kuralı vardır. Biz bu kuralları birlikte uygulamalıyız."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, "Hayatın içinden bir konuyu gündem getiriyoruz. Çocuklarımız ile beraber geleceğe yönelik olarak trafik kurallarını daha iyi kişiselleştirmek ve kurallara daha iyi uymak için bir çalışma başlattık. İçişleri Bakanlığımızın bu çalışması son derce önemlidir. Bizlerde Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz. Çocuklarla beraber olarak beraber etkinlik yaptığımız için çok mutluyuz. Trafik kuralları noktasında çok daha iyi noktalara geleceğiz" dedi.