Yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi

Türkiye'de yayaların can güvenliği için İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" proojesi tüm iller ve ilçelerde uygulanmaya başlandı. Şişli İlçe Kaymakamı Ali Rıza Türkel, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve yöneticilerin katıldığı heyet yaya geçidinde kırmızı çizgi uygulamasını başlattı.

Kırmızı çizgiyi yaya geçidinde elleriyle boyayan Kaymakam Ali Rıza Türkel, gençliğinde kendisinin de yaya geçidinde kaza geçirdiğini ve uzun süre iyileşemediğini belirterek, "1979 yılında okula giderken yaya geçidinde kaza geçirdim. Uzun süre iyileşememiştim. O yüzden yaya geçidinde başlatılan "Yayalar kırmızı çizgimizdir" uygulaması benim için çok önemlidir. Bu proje ile yayalarımıza hassasiyet gösterilmesi gerekir. İstanbul'da kazalar azaldı fakat gönül ister ki hiç olmasın. İnsanlar sevdiklerini kaybetmesin acı çekmesin. Işıksız yaya geçitlerinde bu kırmızı çizgi yayaların hayatını kurtaracaktır. Buna özellikle sürücülerimizin hassasiyet göstermesi gerekir. Bilboardlarla da bu uygulamaya dikkat çekilecek. Kazasız belasız yıllar geçirilmesini diliyorum." dedi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'de Kaymakam ile birlikte eline fırçayı alarak yaya geçidini boyayarak, "İlçemizde 8 yaya geçidini boyadık. 20 noktada daha yapacağız. Bu bir farkındalık yaratmaktır. Ne kadar farkındalık yaratırsak insan hayatına da o kadar dokunuruz." dedi.