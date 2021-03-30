Yaya önceliği kırmızı çizgimiz

Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için "Yaya Önceliğimiz Kırmızı Çizgimizdir" mottosu ile trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinin orta şeritleri kırmızıya boyandı. Tokat'ta düzenlenen etkinlikte anasınıfı öğrencileri Vali Amcaları ile birlikte karşıdan karşıya geçti.



İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından etkinliklerin devamı niteliğinde olan yaya güvenliğini sağlamak için 81 ilde "Yaya Geçidi Kullanımı ve Yaya Öncelikli Trafik" farkındalık etkinliği düzenlendi.

"Yaya Önceliğimiz Kırmızı Çizgimizdir" mottosu ile trafik lambası bulunmayan yaya geçitlerinde orta şerit farkındalığı arttırmak amacıyla kırmızıya boyandı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedeflendi.

"Yaya Önceliğimiz Kırmızı Çizgimizdir" mottosuyla Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü çocuklar eşliğinde kırmızı şeritli yaya geçidinden geçerek farkındalık oluşturdu. 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Alev Özdilek, öğretmenler ve minik öğrenciler hazırladıkları trafik temalı pankartlarla yaya geçidinden geçerken sürücülere mesaj vermiş oldu.

TRAFİKTE YAYA ÖNCELİĞİ ÖNEMLİ

Vali Dr. Ozan Balcı, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tokat'ta da "Yaya önceliğini önemsiyoruz. Ülkemizde ölümlü, yaralamalı trafik kazası oranları İçişleri Bakanlığımızın koordinesindeki faaliyetlerle beraber düştü. Polisimiz, jandarmamız bu konuda yoğun çalışıyor. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar destek veriyor, yaya önceliğine dair çok dikkat ediyorlar. Yayaların haklarına çok riayet gösteriyorlar. Bu durumdan çok mutluyum. Vatandaşlarımızdan özelikle motorlu araç sürücülerinden talebimiz yaların haklarına daha çok öncelik versinler. Bu çıtayı daha yükseğe çıkarmamız lazım. Yaya önceliğimiz kırmızı çizgimizdir. Yayalarımız bizim canımız ciğerimiz. Bir insanımızın bile parmağının kanamasını istemeyiz trafik kazalarından dolayı. Bu konudaki duyarlılıklarından dolayı tüm Tokatlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.