Yetkili servis yalanıyla 6 ilde 97 kişiyi dolandırdılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, internete yetkili servis ilanı vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen bir gruba yönelik olarak 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, internete yetkili servis ilanı vererek, vatandaşların hem arızalı ürününü hem de onarım bedelini aldıkları tespit edilen bir guruba yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne illerinden gözaltına alınan 41 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgulamalarına başlandı. 97 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tamir için gönderilmiş çok sayıda beyaz eşya ele geçirilirken, 15 şüphelinin de bu kapsamda ikmalen ifade verecekleri bilgisine ulaşıldı. Kocaeli Emniyetinde sorguları devam eden şüphelilerin 2 Nisan günü adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.