Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...
Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:08 Son Güncelleme: 30.3.2021 11:28

Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! 'da açıkladı...

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

'da inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri olan iki elti, kocalarını terk edip, isimli bir kişiye kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının canlı yayına çıkıp yardım istemesiyle ortaya çıktı. Daha sonra 2 elti stüdyoya bağlanıp, yufkacıya neden kaçtıklarını anlattı. 'nin konuştuğu olayla ilgili sihir iddiası ortalığı karıştırdı. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...

ATV'nin başarılı sunucusu 'un programında 'Pes' dedirten bir olay yaşandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda 'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi" dedi.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Duman, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı 'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

ELTİLER KONUŞTU:

Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı evleneceğiz. Benden özür diledi "bir daha yapmayacağım" dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti."

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

ESRA EROL SERT ÇIKTI!

Hamide Duman 'ın kendilerine iyi baktığını ve kendisiyle ilişkisi olduğunu söylemesine üzerine sinirlenen , "Peki elitinin orada ne işi var?" diye çıkıştı. "Sizin ayıbınızın içinde bu kadının suçu ne?" diye açıklamalarda bulunan Esra Erol'a büyük elti, "Ona sahip çıkmıyorlardı. O yüzden bu durum vesile oldu" dedi.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

YENİ GÖRÜNTÜLER

Eltiler ve 'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Eltiler önde yürürken Muammer Ay onları biraz daha geriden takip ediyor.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Programda atılan yeni bir iddiaya göre Hamide, Muammerin kardeşi Yunus için o eve kaçtı. Öte yandan 'ın annesi Emine, baş harfi 'E' olan birinin Hamide'ye muska yaptığı söylendi.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Telefonla yayına bağlanan birinin ise ortaya attı ile ortaya iddiaları şoke etti: Muammer Ay benim kayınvalidemi 3 kere dövdü. Benim de yuvamı yıktı.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Eşimin orada çalışmasını istemiyordum. Eşim 8 9 ay orada çalıştı. Benim eşim saf biri. Birinin dediğine kanan biri. Boşanmama neden olan kişi .

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

'ın annesi Emine kızına ağlayarak sesine "Kötü adam ellerine düştün. Niye düştün elin ellerine? Her iyi konuşanı iyi sanıyor" dedi.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

KARDEŞİ YAYINA BAĞLANDI!

'ın kardeşi yayına bağlanarak Hamide ile bir ilgisi olmadığı söyledi ve 'benim ağabeyim ile işim yok ki' dedi. Yunus, "Ailecek ağabeyimi sildik. Ben ağabeyimle defalarca kavga ettim. Bu 20 yıllık bir olay. Biz kendisi ile hiçbir bağ kurmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

'33 YILLIK YUVAMI YIKTI'

Telefonla programa bir kişi daha bağlanarak benzer bir iddia ortaya attı ve şu ifadeleri ortaya attı: Eşimden 3-4 sene önce ayrıldım. 33 senelik yuvamı yıktı. Orada ne yaptığını bilmiyorum. Eşim 1-5 sene orada çalıştı. Bu onu yönlendiriyordu eşim uzaklaştırma alıyordu.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

'un programında bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. İsimleri olan iki elti kocalarını terk edip, isimli yufkacıya kaçtı. Bugün stüdyoya gelen küçük elti Hamide Duran'ın annesi Emine gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

ERCAN'IN İSYANI!

Öte yandan sihir iddiası ortalığı karıştırdı. Ercan, Karısı Hamide'nin yufkacı Muammer'in dükkanından ayrıldıktan sonra ayılıp bayılmaya başladığını söyledi.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

MUAMMER'LE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Telefona ismini vermek istemeyen bir kadın, hoca olarak gittiğimiz kişi 'dı deyince ortalık karıştı. "Sözde Hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" dedi.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAY

ATV ekranlarında yayın yapan 'un programında yine ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

İKİ ELTİ AYNI ADAMA KAÇTI

Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda 'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı 'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı evleneceğiz. Benden özür diledi "bir daha yapmayacağım" dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti."

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Hamide Duman 'ın kendilerine iyi baktığını ve kendisiyle ilişkisi olduğunu söylemesine üzerine sinirlenen , "Peki elitinin orada ne işi var?" diye çıkıştı. "Sizin ayıbınızın içinde bu kadının suçu ne?" diye açıklamalarda bulunan Esra Erol'a büyük elti, "Ona sahip çıkmıyorlardı. O yüzden bu durum vesile oldu" dedi.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Sebepsiz kaçtığını iddia eden küçük elti, "Kocam bana sahip çıkmıyordu, o yüzden eltimle birlikte kaçtım" dedi. "Yufkacıdan çıktıktan sonra bayılmaya ayılmaya başladım. Doktora gittim yine bir şey çıkmadı. Sonra hocaya götürdüler. Bir süre durdu. Sonra yine başladı bayılmalar" diyen elti, yufkacıya kaçtıktan sonra ise bayılmalar durdu dedi.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

, küçük Hamide'ye dönmesi için neredeyse yalvardı ama küçük Hamide yengesiyle kalmaya devam etmek istediğini belirtti. 'ın kendilerine ev açtığını söyleyen eltiler, kirayı da Muammer Ay'ın ödediğini söyledi.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

EŞİ KAÇAN MEHMET DUMAN OLAY GÜNÜNÜ BÖYLE ANLATTI:

Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

Sabah işten geldiğimde eşimi kaldırdım, bana kahvaltı hazırladı. Eşimin telefonunda 'ın telefonu vardı. Daha önce de görmüştüm ve sildirmiştim telefonu. Muammer Ay'ı daha önce kadın fotoğrafıyla kaydetmişti. Ben de sordum "Neden bu adamın telefonu sende" diye.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

'PAZARA GİDİYORUZ' DİYE ÇIKTILAR

"Borç yüzünden aradı beni. Benim kimseye borcum yok deyip telefonu kapadım sonra" dedi. Ben de kapattım konuyu ve işe gittim. Pazara gidiyorum diye evden yengemle çıkan eşim daha sonra eve dönmedi. Ardından kardeşimin eşinin de geri dönmemesi üzerine ikisinin birlikte kaçtığını düşündük.

Son dakika: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

'ın eşi Fatsa'da bir yufkacı açtı. Yengem ve eşim onların yanında işi girdi. Daha sonra yengem Muammer Ay'ın hareketlerinden rahatsız oldu ve işten çıktı. Ama karım bir süre daha çalışmaya devam etti. Ben her ne kadar "gitme, çık oradaki işten" dediysem de beni dinlemedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA