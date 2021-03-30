Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana girenin hayatı değişiyor! Esra Erol'da açıkladı...

ESRA EROL SERT ÇIKTI!

Hamide Duman Muammer Ay'ın kendilerine iyi baktığını ve kendisiyle ilişkisi olduğunu söylemesine üzerine sinirlenen Esra Erol, "Peki elitinin orada ne işi var?" diye çıkıştı. "Sizin ayıbınızın içinde bu kadının suçu ne?" diye açıklamalarda bulunan Esra Erol'a büyük elti, "Ona sahip çıkmıyorlardı. O yüzden bu durum vesile oldu" dedi.