Zincirleme kaza korkuttu, trafik kilitlendi

Ana yolda seyir halinde olan halk otobüsü önünde giden tırın yavaşlamasıyla yavaşladı. Bu sırada arkasında gelen otomobil de durdu. Ancak otomobilin arkasında gelen bir başka otomobil duran araçları geç fark edince fren yapsa da duramadı.

Önündeki arabaya arkanda çarptı. Duran otomobil de önündeki halk otobüsüne çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, 2 otomobilde ağır maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle trafik kitlendi. Kaza yerine gelen trafik ekipleri müdahale ederek kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Daha sonra gelen çekicilerle araçlar kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.