Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan kritik açıklama: "Vaka sayıları bu şekilde giderse..."

"YENİDEN KASIM EKİM AYLARINDAKİ SİNYALİ ALIYORUZ"

Vatandaşları uyaran Vali Tutulmaz, "Dün akşamdan itibaren kızardık. Kızarmak da maviye dönmek de bizim elimizde dedik ama halkımız kızarmayı tercih etti. İlave sıkıntıları var. Bu sıkıntılardan ziyade sayının artması bizi tedirgin etmeye başladı. Yeniden kasım ekim aylarındaki sinyali alıyoruz" dedi.