10 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi! Sahte hakim savcı çetesi yakayı ele verdi

İstanbul'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim savcı ya da polis olarak tanıtıp 14 kişiden 10 milyon liralık vurgun yapan 7 kişilik suç örgütü çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İzmir, İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 i tutuklandı.



İstanbul, İzmir ve Urfa'da Kendilerini telefon ile iletişim kurdukları şahıslara; polis, hâkim, savcı, kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve ziynet eşyalarını yine polis olduklarını belirttikleri sivil polis izlenimi verilmiş şüphelilere teslim ettirerek ya da belirledikleri noktalara bırakmalarını telkin ederek vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.





10 MİLYON VURGUN YAPMIŞLAR



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan yapılan teknik takipli operasyon neticesinde Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu kapsamında gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık soruşturması neticesinde şüpheli şahısların karışmış oldukları 14 eylem tespit edildi. Şüphelilerin bu eylemlerden toplamda 10 milyon liralık bir vurgun yaptıkları öğrenildi.





SUÇ KAYITLARI BOL



Konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa G. (48)'nin 18 suç kaydının olduğu, Mustafa K. (46) 14 suç kaydının olduğu, Filiz K. (39) 1 suç kaydının olduğu, Kaan S. (25) 1 suç kaydının olduğu Menderes A (39) 3 suç kaydının olduğu öğrenildi. Diğer şüpheliler Mesut A. (37) ve Murat K. (39) suç kayıtlarının olmadığı öğrenildi.



5 KİŞİ TUTUKLANDI



Şüphelilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde ettikleri belirlenen 10 adet cep telefonu ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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