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Giriş Tarihi: 31.3.2021 16:25

100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

DHA
100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

’da 100 bin dolar değerinde olduğu bildirilen bronz heykeli satmaya çalışan A.G. (37) ve M.E.B. (31) suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, heykel Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, A.G. ve M.E.B. adlı şüphelilerde tarihi eser niteliğinde obje ve heykeller olduğu ihbarını aldı. İkili, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sırasında şüphelilerin, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda bronz heykel satacağı saptandı.

Jandarma ekipleri, restorana baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte Roma dönemine ait bronz heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu bildirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Heykel ise, Bursa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
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