100 bin dolarlık tarihi heykeli satarken yakalandılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, A.G. ve M.E.B. isimli iki şüphelinin elinde tarihi obje ve heykeller olduğu ihbarını aldı.

Jandarma tarafından teknik ve fizikî takibe alınan şüpheliler, Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda yanlarındaki bronz heykeli satmaya çalıştı. Ekipler, restorana baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı. Baskında Roma devrinden kalma bronz heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 100 Bin Dolar olduğu bildirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.