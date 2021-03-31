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Giriş Tarihi: 31.3.2021 17:12

100 bin dolarlık tarihi heykeli satarken yakalandılar

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
100 bin dolarlık tarihi heykeli satarken yakalandılar

’da Roma dönemine ait olan ve 100 bin Dolar değer biçilen tarihi heykeli satmaya çalışan A.G ve M.E.B Jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, A.G. ve M.E.B. isimli iki şüphelinin elinde tarihi obje ve heykeller olduğu ihbarını aldı.

Jandarma tarafından teknik ve fizikî takibe alınan şüpheliler, Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda yanlarındaki bronz heykeli satmaya çalıştı. Ekipler, restorana baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı. Baskında Roma devrinden kalma bronz heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 100 Bin Dolar olduğu bildirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

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100 bin dolarlık tarihi heykeli satarken yakalandılar
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