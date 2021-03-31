1000 TL pandemi yardımı başvuru sonuçları sorgula: 2021 E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL pandemi yardımı başvuru sonuçları ile ilgili son dönemde sorgulamalar başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ödenen ödemelerle ilgili olarak 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır, 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirmek için devlet tarafından e devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası verilmeye başlandı. Pandemi destek parası başvuru işlemi sonrası birçok vatandaş, 3.faz ödemeleriyle ilgili olarak 1000 TL sosyal yardım ödemeleri sorgulamalarına hız kazandırırken detaylı bilgi haberimizde yer alıyor.
Ülkemizde koronavirüs salgının ekonomik açıdan etkilerini en az seviyeye indirmek adına 1000 TL sosyal yardım başvurusu yapılıyor. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte sosyal yardım destek parası ödemeleri hakkında tüm detaylar…
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.