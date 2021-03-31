Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 200 suç kaydı bulunan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı
Giriş Tarihi: 31.3.2021 14:02

200 suç kaydı bulunan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

AA
200 suç kaydı bulunan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

'de hırsızlıktan 200'den fazla suç kaydı bulunan 13 yaşındaki çocuk, motosiklet hırsızlığı suçundan tutuklandı.

Buca ilçesinde bir motosiklet hırsızlığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, hırsızlığı, 200'den fazla suç kaydı bulunan 13 yaşındaki P.Ü'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü, tutuklandı.

P.Ü'nün, suça sürüklendiği ortamdan uzaklaşması için daha önce Manisa'daki bir yurda yerleştirildiği ancak yurttan kaçıp, yine motosiklet çalarak İzmir'e geldiği öğrenildi.

Bu arada çocuğun karıştığı başka iki motosiklet hırsızlığı olayının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
200 suç kaydı bulunan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA