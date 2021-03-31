60 yaşındaki kadın balkondan düştü! Kanser hastası kadın hayatını kaybetti

İstanbul Pendik'te kanser hastası olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Ayşe Çalışır, dördüncü katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çalışır'ın ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Yaşlı kadının cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre altı katlı binanın dördüncü katında yalnız yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Çalışır, evinin balkonundan aşağı düştü. Düşme sesiyle sokağa dökülen mahalle sakinleri, komşularının yerde olduğunu görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadının ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Çalışır'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KANSER HASTASIYDI



Yaşlı kadının kanser hastası olduğunu belirten bina sakinleri Çalışır'ın bir süredir tedavi gördüğünü ifade etti. Komşulardan Mehmet Bozkurt "Aynı binada oturuyoruz ama kendisini tanımıyorum. Kadının hasta olduğunu öğrendik, yukarıdan düşmüş" diye konuştu.