‘7 yıldır alın terimizin peşinden koşuyoruz’

Kocaeli Derince'de 7 yıl önce kapatılan AD Demirel Çelik Konstrüksiyon fabrikasının işçileri, sosyal hakları ve tazminatlarını alamayınca, patronları Atilla Doğan'a dava açtı. Dava sonunda, taraflar arasında bir ödeme planı hazırlandı. Ancak işçiler, sadece plandaki ilk taksiti alabildi. Yıllarca haklarını arayan işçiler, kimi zaman İstanbul'da kimi zaman Ankara'da patronlarının karşısına çıkarak alacaklarını istedi. Ancak bir sonuç elde edemedi. Atilla Doğan ise geçen hafta hayatını kaybetti. Doğan'ın, 26 Mart'ta Ankara'daki bir camide düzenlenen cenaze törenine katılan bir grup işçi, helallik istendiğinde, haklarını helal etmediklerini söyledi. Olaylı törende yaşananlar, sosyal medyada da paylaşılınca, gündeme oturdu.Mağdur işçiler, SABAH'a konuştu. Selim Yağcı, "19 yıl çalıştım. 64'ümüz sendikalı 105 işçiydik. Fabrika, Umman ile yaptığı bir ticarette uğradığı zarar gerekçe gösterilerek kapatıldı. Atilla Doğan ve çocukları imzaladıkları protokole de uymadı. Bize 'Para yok' dendi ama malları başkalarının üzerine yapan patron, Ankara'da kurduğu firma ile inşaat ve petrol işlerini sürdürdü. 64 kişi hakkımızı almak için 7 yıldır koşturuyoruz. Normalde protokolün 7'nci maddesine göre sendika alacaklarını işçiler haklarını aldıktan sonra alacaktı. Ancak üyesi olduğumuz, DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası kendi alacaklarını bizden önce aldı. Bütün sendikalar 'Kıdemime dokunma' diye eylem yapıyor ama, eğer o kıdeme zamanında dokunulmuş olsa ve fona yatırılıp devlet garantisi verilse biz böyle mağdur olmayacaktık" dedi. Yine işçilerden Salih Aygül ise "18 yıl çalıştım. Bir anda kapının önüne koydular. 80 bin lira alacağım var. Bu onlar için çekirdek parasıydı. Bir aylık harcamalarından kıssalar bizim alacaklarımızı verirlerdi. Cenazeye gitmemizde tek amaç vardı. Geride kalanlar ile görüşüp, artık mağduriyetimizi gidermelerini istemekti. Ancak biz daha gider gitmez gösterilen tepki ve polis çağrılması üzerine biz de onlara hakkımızı helal etmediğimizi söyledik. Evet, hakkımızı helal etmiyoruz. Helallik almak istiyorlarsa haklarımızı ödesinler. 7 yıldır alın terimizin peşinde koşuyoruz" diye konuştu. Selçuk Gültekin, "18 yıl çalıştım. Atilla Doğan'ın eşi ve çocuklarının hakkımızı vererek helallik almasını bekliyoruz" derken, Levent Demircan ise "Git gel, bekle dur, sıkıldık" ifadelerini kullandı.