Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? CTE Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Devlet kadrosunda istihdam sağlamak amacıyla 12 Mart'ta başvurularını tamamlayan adaylar Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt aramaya başlamıştı. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçlarının 3 Nisan Cumartesi gününe kadar açıklanması beklenirken henüz net bir tarih verilmedi. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamada!
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları merakla beklenirken CTE Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulamaları da başladı. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları 2 haftalık bir sürecin ardından adaylarla paylaşılmıştı. Şimdi ise gözler 12 Mart'ta başvuruları sona eren 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklamasında…
Adalet Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi açıklanmış değil. Bir önceki alımlarda 2 haftalık bir süreç yaşanmıştı. Bu nedenle gözler 31 Mart'a çevrilmiş durumda... Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
Adalet Bakanlığı'nın kura sonuçları 17 Mart'ta açıklanmıştı. Şimdi sıra sözlü sınav tarihlerinde... Fakat net tarih henüz bilinmiyor.
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.
Daha önceki alımlarda ise Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları 2 haftalık bir sürecin ardından adaylarla paylaşılmıştı. Bu nedenle sonuçların 3 Nisan 2021 tarihine kadar olan sürede açıklanacağı düşünülüyor.