Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? CTE Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Devlet kadrosunda istihdam sağlamak amacıyla 12 Mart'ta başvurularını tamamlayan adaylar Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt aramaya başlamıştı. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçlarının 3 Nisan Cumartesi gününe kadar açıklanması beklenirken henüz net bir tarih verilmedi. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamada!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları merakla beklenirken CTE Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulamaları da başladı. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları 2 haftalık bir sürecin ardından adaylarla paylaşılmıştı. Şimdi ise gözler 12 Mart'ta başvuruları sona eren 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklamasında…