Son dakika haberi: Müge Anlı’da aranıyordu! Elleri bağlı halde bulundu

Şahap Örcün'ün Çatalan Köprüsü'ne gittiğini, kendisini de yanına çağırdığını, iple ellerini kördüğüm şeklinde bağlandığını gördüğünü belirtti. Şahap Örcün'ün 'Hakkını helal et' dedikten sonra kendisini göle attığını öne sürdü. Örcün'ün ailesinin şikayeti üzerine 'intihara teşvik' suçundan gözaltına alınan Tunç, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Şahap Örcün kayıp olarak aranırken, bir vatandaş Seyhan Baraj Gölü Çatalan Köprüsü'nün ayaklarının yakınında ceset olduğunu görünce polisi aradı. Ceset su altı polisi tarafından kıyıya çıkarıldı. Elleri bağlı olarak sudan çıkartılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.