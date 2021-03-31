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Giriş Tarihi: 31.3.2021 23:08

Alanya'da Alman turistin korkunç ölümü

MEHMET AL
Alanya'da Alman turistin korkunç ölümü

'nın Alanya İlçesinde yerleşik olarak yaşayan 77 yaşındaki erkek Alman turist Juergen Hans yalnız yaşadığı dairesinde başına poşet geçirip koli bandıyla bağlayarak yaşamına son verdi. Ölen Alman Juergen Hans yanına ‘Beni Alanya'da kimsesizler mezarlığına gömün’ diye not bıraktı.

Antalya'nın Alanya İlçesinde sabah saatlerinde bir binanın 3'üncü katında tek başına yaşayan 77 yaşındaki Alman asıllı Jurgen Hans'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede belirtilen adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yardımıyla eve giren polis ekipleri, Juergen Hans'ı yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Juergen Hans'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu Juergen Hans başını poşet geçirip koli bandıyla sarararak nefessiz kalmasından dolayı yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Alman Hans'ın yanında bıraktığı notta ise 'Beni Alanya'da kimsesizler mezarlığına gömün' yazdığı iddia edildi.

Alman vatandaşın rahatsız olduğu ve bir süre önce tedavi gördüğü belirtildi.

Alman turisttin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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Alanya'da Alman turistin korkunç ölümü
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