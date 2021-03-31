Alanya'da beyin kanamasından ölen kadın doktorun organları bağışlanacak

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Gökhan Aydoğan'ın eşi Dr. Fizik Tedavi Uzmanı Aliye Aydoğan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetimi tarafından yapılan açıklamada Aydoğan ailesinin Aliye Aydoğan'ın organlarını bağışlama kararı verdiğini duyurdu.

Bu kararın ardından organ bağışı için Aliye Aydoğan'a sabah saatlerinde tekrar Covid- 19 tespiti için PCR testi uygulanacağı belirtildi. Testin ardından Aydoğan'ın böbrek, kalp, karaciğer ve kornea organları bağışlanacak.