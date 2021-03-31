Alanya’daki o ailenin yardımına Kızılay koştu

Antalya'nın Alanya İlçesi Çikcilli Mahallesi'nde 23 Mart tarihinde 40 yaşındaki şizofren hastası olan Mustafa Kemal Karaca ablası Hilal Karaca'yla birlikte oturduğu evi yakarak ev küle döndü, yangında evleri kül olan Hilal Karaca'nın yardımına Kızılay Alanya Şubesi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri yetişti. Evi yanan aileyi ziyaret eden Kızılay Alanya Şubesi yetkilileri, ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada, "Evi yanan ailemizi ziyaret ettik. Hayırseverlerin ve gönüllülerimizin yardımıyla eskisinden daha güzel olarak teslim etmek için planlamamızı yaptık. Gayemiz gönül tahtı" ifadelerini kullandı.