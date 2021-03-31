Anne Sancar elleri bağlanarak kaçırılan kızının yasını tutuyor…

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de geçtiğimiz hafta beşinci kez HDP il binası önünde eylem yaptı. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce Diyarbakır'da, ardından Van'da eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar (39), yaklaşık 10 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor.

HER GECE KIZIMIN MONTUNA SARILARAK UYUYORUM

Lise birinci sınıf öğrencisi Şeyma Sancar, HDP aracılığıyla 10 yıl önce kaçırıldı. Şeyma'nın annesi Nazlı Sancar ise bu süre içinde kızını kaçıran terör örgütü PKK'dan almak için mücadele verdi. Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için Diyarbakır'ın ardından Van'da da mücadele başlatan Sancar, HDP'ye olan öfkesini dile getirirken ağlarken, kızına olan özlemini de göz yaşları arasında anlattı. Her gece kızı Şeyma'nın montuna sarılarak uyuyan Sancar, Pervin Buldan'ın çocukları özel okullarda okurken, kendi çocuklarının mağaralarda ölüme mahkum ettiklerine dikkat çekti.

HAKKIMIZ OLAN EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ

Kızının elini, kolunu bağlayarak zorla dağa kaçırıldığını ve yaklaşık 10 yıldır haber alamadığını ifade eden anne Sancar, "Bu mücadelemi sonsuza kadar da sürdüreceğim. Biz PKK ve HDP'den bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Bu kararımdan asla geri adım atmayacağım ve evladım gelse dahi tek bir evladımız dağda kalsa bile bu mücadeleyi sürdüreceğim. Allah'ımızın izniyle, devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşuruz. Benim kızım daha 13 yaşındaydı ve bir hayali vardı. Kızım okulunu okuyup savcı olacaktı. En büyük hali buydu." diye konuştu.

ARTIK YETER DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI

Dağa kaçırılarak ölüme götürülen çocukların katilinin HDP'li eski başkan Selahattin Demirtaş olduğunu vurgulayan Sancar, "Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yeri sıcaktır. Onun da iki kızı var. Arayarak kızının doğum gününü kutluyor. Kızına, 'Seni 13 yaşında bıraktım. Seni çok özledim' diyor. Selahattin Demirtaş, sen evladınız özlüyorsun da biz evladımızı özlemiyor muyuz? Bu 9 buçuk yıldır ben kızımın hasretini çekiyorum. Bu çocukların katili Selahattin Demirtaş'tır. Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemiyoruz. Biz kız hakkını savunuyoruz diyorlar. Biz kürtlüğümüzü inkar etmiyoruz ama kendi kızlarını niye dağa göndermiyor? Pervin Buldan niye kendi kızını göndermiyor ve çocuklarını özel okullarda okutuyor. Bizim çocukları ise dağlarda ve mağaralarda ölüme mahkum etmişler. Çocuklarımızı kurşunların önüne atıyorlar. Artık yeter dayanacak gücümüz kalmadı" şeklinde konuştu.

KIZIM BENİ GÖRÜYOR VE DUYUYORSAN GEL TESLİM OL

Okul çağındaki çocukların ellerindeki kalemleri alıp yerine silah verdiklerine dikkat çeken Sancar, "9 yıldır ben kızımın montuna sarılıyorum. Ben bu monta sarılarak, koklayarak uyuyorum. Biz anne değil miyiz? Pervin Buldan sen de bir annesin. 9 buçuk yıldır ben evlat acısı çekiyorum. İnsan hakkından bahsediyorsunuz. Hani nerede insan hakları? Allah kabul etmesin o annelerin yüreklerini nasıl yaktılarsa, Allah'ta onların yüreklerini yaksın. Ben buradan kızıma ve dağdaki çocuklara sesleniyorum, gelin devlete teslim olun. Gelin onlar sizi kandırıyorlar. Çocuklarımızın elinde kalemleri alıp, silah verdiler. Kızım gel sen oraya layık değilsin. Kadın hakları diyorlar. Benim kızım da ben de bir kadınız. Bu 9 buçuk yıldır hem beni hem de kızımı öldürdüler. Kızım beni görüyor ve duyuyorsan gel teslim ol."