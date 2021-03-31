Bağlar Belediyesi’nden "Dev Semt Pazarı" projesi

AK Partili Bağlar Belediyesi, yeni yerleşim yerlerinin artması ve vatandaşların artan talebi üzerine ilçedeki semt pazarlarının sayısını artırıyor. Türkiye'nin en büyük mahallesi Bağcılar Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni semt pazarı önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Kadın ve erkek semt pazarı esnafı ile istişare toplantısında bir araya gelen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,göreve geldikleri günden beri semt pazarlarındaki sorunların çözümünde önemli aşama katettiklerine dikkat çekerek yeni pazar alanları kurmalarının da bu yöndeki yaklaşımlarının sonucu olduğunu söyledi.

MODERN SEMT PAZARI OLACAK

Bağlar Belediyesi, ilçenin yeni imar ve inşaat alanı olarak yeni yerleşim yerlerinin hızla arttığı Bağcılar Mahallesi'ne bir semt pazarı daha kazandırıyor. Heskif Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve tamamlanma aşamasına gelen park projesinin bitişiğinde hayata geçirilecek semt pazarı 4 bin metrekarelik alandan oluşacak. Pazar yerinin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Bu pazarın yanı sıra ilçenin ihtiyaç duyulan bölgelerinde de pazar alanları kurulması ve mevcüt pazarların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

BEYOĞLU, PAZAR ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, semt pazarlarının sorunları ve yeni kurulacak semt pazarlarıyla ilgili olarak kadın ve erkek pazar esnafının katıldığı istişare toplantısında bir araya geldi. Verimli geçen toplantıda esnaflar, sorun,talep ve önerilerini dile getirdi.

Kadın semt pazarı esnafına pazar kimlik kartı dağıtan ilk belediye olan Bağlar Belediyesi'nin yaklaşımından memnun kalan esnaflar Başkan Beyoğlu'ndan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"GÜVENLİ PAZAR ALANLARI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Esnafın sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Beyoğlu, pazar esnafının sorunlarına en fazla duyarlılık gösteren yönetim olduklarına dikkat çekerek esnafın ve halkın yararını gözetecek kararları birlikte almaya devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, "Semt pazarlarının huzurlu ve güvenli alışveriş noktaları haline gelmesi için bugüne kadar çok önemli mesafe katettik. Esnafımızla sürekli bir araya geliyoruz. Bu toplantımız da oldukça verimli geçti. Sorunlarını çözmeye ve yeni pazarlar kurmaya devam edeceğiz. Bağcılar Mahallemiz'de hayata geçireceğimiz pazar yeri halkımıza ve esnafımıza şimdiden hayırlı olsun." dedi.