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Giriş Tarihi: 31.3.2021 09:00 Son Güncelleme: 31.3.2021 09:00

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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri değişti mi? Bakkallar ve A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık?

genelgesi ile yeniden düzenlendi. Türkiye geneli uygulanan sokağa çıkma yasağı ilden ile değişiklik gösterirken bakkal ve , kaçta kapanıyor, çalışma saatleri değişti mi gibi sorulara yanıt aranıyor. Bakanlığa göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çok yüksek riskli illerde uygulanacak olan kısıtlama gününde vatandaşlar belirli saatlerde ihtiyaçlarını karşılamak üzere en yakın marketten alışveriş yapabiliyor. İşte, A1O1, BİM, , , File, ve diğer

Market çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Son olarak Bakanlık genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasında Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin çalışma saatleri düzenlenirken bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri nasıl, marketler kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri değişti mi gibi tüm soruların yanıtı da verilmiş oldu.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Market çalışma saatleri ile ilgili düzenlemeler son gelişmesi olarak gündemde bulunuyor. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi diğer tüm marketlerin çalışma saatleri koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamaya tabii tutulmuştu. Bu kapsamda hafta sonu belirli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde 10.00-17.00 saatlerinde alışveriş yapabiliyordu. Normalleşme adımlarıyla beraber bu işletmelerin hizmet verdikleri saatlerde de değişikliğe gidildi.

İşte market çalışma saatleri 2021

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü BİM düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü ŞOK düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü A101 düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor Pazar günü Migros düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri değişti mi? Bakkallar ve A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık?
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