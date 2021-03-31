Baz istasyonu için ağaçları kesip kaplumbağaları katlettiler

Ereğli ilçesi Gülbahçe mahallesinde bir firma tarafından binlerce kaplumbağanın mesken tuttuğu, bölge halkının da 'Kaplumbağa Parkı' olarak adlandırdığı alanda baz istasyonu kurulmak istendi.

İş makineleri ile çalışmalara başlayan firma görevlileri, iddiaya göre önce mahallenin ana su borusunu patlattı, ardından çam ağaçlarını söküp, kaplumbağaları öldürdü. Mahalle muhtarı Memduh Sürücü ve mahalleliler bölgeye gelerek duruma tepki gösterdi. Çalışanlara izin alıp almadıklarını soran mahalle sakinleri iş makinelerinin önüne geçti. Bölgeye gelen zabıta ekipleri de baz istasyonu kurulması için Ereğli Belediyesi'nden izni olmayan firma hakkında tutanak tuttu. Zabıta ve polisi karşılarında gören firma çalışanları bölgeden ayrıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gülbahçe Mahallesi muhtarı Memduh Sürücü, "baz istasyonu yapmaya geldiklerini söyleyen ekip önce ana su borusunu patlattı. Bu sebeple mahallemizin büyük bir kısmına saatlerce su verilemedi. Belediyeden izniniz var mı? diye sorduğumuzda her hangi bir izin kağıtları olmadığını gördük. Zabıta ekiplerimizde bu yüzden buraya gelerek tutanak tuttular. İlk önce reklam tabelası yapacağız dediler sonrasın da baz istasyonu yapıldığını öğrendik. Kazılan yerin etrafına şerit çekildi ve kazı çalışmaları durduruldu" diye konuştu.

Vatandaşlar, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi.