Beşizler bir yaşında

Pandemi nedeni ile mahsur kaldıkları Suudi Arabistan'dan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirilen beşiz bebekler, 1 yaşına girdi. Antakya'da yaşayan beşizler Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma, ilk doğum günlerini Aile Bakanı Zehra Selçuk'un gönderdiği pastayla kutladı. Pastayı, anneleri Merve, babaları Hüseyin Huyluoğlu ile birlikte kesen beşizlerin mutluluklarına ablaları da ortak oldu.Zor bir yıl geçirdiklerini belirten beşizlerin babası Hüseyin Huyluoğlu (38), "Bugüne kadar maddi ve manevi bize destekte bulunan ailemize, sevdiklerimize, milletimize, özellikle bakanımıza teşekkür ederim. Bizim buraya gelmemize çok yardımcı oldular, sağ olsunlar. Bugün çocuklarımız 1 yaşına girdi, bunda herkesin emeği var, Allah razı olsun. Bugün de eksik kalmayıp pastamızı yolladılar" dedi. Anne Merve Huyluoğlu da (34), "Dün doğmuşlar gibi, hemen büyüdüler, hiç fark etmedim. Suudi Arabistan'da zor günler geçirdik ama şu an çok mutluyuz" diye konuştu.SUUDİ Arabistan'da turist rehberliği yapan Hüseyin Huyluoğlu ve eşi, geçen yıl beşizler dünyaya gelince, çocuklarının daha iyi yetişmesi için Türkiye'ye dönmek istedi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle ülkeden çıkamadı. 4 ay evlerinden dışarı çıkamayan aile, CİMER'e başvurarak yardım istedi. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un devreye girmesiyle Suudi yetkililerle temasa geçildi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından aile, geçen temmuzda Hatay'daki evlerine getirildi.