Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?

"Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin Kovid-19 salgını ve bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin sorularını cevapladı.

Mutant virüse ilişkin Türkiye'deki durumun sorulması üzerine Koca, şunları söyledi:

"Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 50-55 oranında ama yüzde 95 olan illerimiz de var. Bütün illerimizde mutasyon var ama ortalama yüzde 75. Bunun dışında ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerini artık İngiliz varyantı almaya başladı. Bu varyantın en önemli özelliği; bulaştırıcılığının çok yüksek olduğu ama şimdiye kadar virülansında bir değişiklik olmadığını biliyoruz. Ayrıca Brezilya ve Güney Afrika mutantı, varyantı söz konusu. Brezilya mutantına ilişkin daha önce bir ilimizde görülen bir vakadan bahsetmiştim. Şimdi 3 vaka oldu. İki vakamız İstanbul, bir vakamız İzmir'de.

Güney Afrika varyantı ise şu ana kadar 157 vakamız oldu. Mutant, varyant giderek arttığı, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor. Bu anlamda daha önemli olmaya başladı. Bu varyantın riskli dediğimiz hasta grubunda, olumsuz anlamda daha ciddi sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Bu nedenle riskli kişilerin korunması ve yakın temasların, mümkün mertebe önlenmesi... Ne zamana kadar? Aşı sürecinin bitimine kadar. Hiç olmazsa biraz daha gayret gösterelim."

"BİONTECH AŞISI BİRKAÇ GÜN SONRA BAŞLAYACAK"

Fahrettin Koca, BioNTech-Pfizer aşısının ne zaman başlayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken, "BioNTech aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı. BioNTech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Önümüzdeki bir hafta, 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak." dedi.

Son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 20-26 Mart'ta Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 156,48 olarak gerçekleşti.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop olarak belirlendi.