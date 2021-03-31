BİM çalışma saatleri 2021: BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Ülkemizin en sık alışveriş yapılan süpermarket zincirlerinden bir tanesi olan BİM, geniş müşteri ağı ve ürün çeşitliliğine sahip. Bu özelliklerinin yanı sıra haftanın her Cuma günü indirime giren ürünler, BİM'in tercih edilme oranını arttırıyor. Peki BİM saat kaçta açılıyor? BİM şubeleri saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte öğle arası ve bayram tatili mesai saatleri ile BİM 2021 çalışma saatleri bilgisi…

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü BİM düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.