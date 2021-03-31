Son dakika haberi: Börekçi çatışmasında şok savunma! "Sevgilime mesajlar atıyordu!"

SEVGİLİME MESAJLAR ATIYORDU

Sanık Tuncay Baysal da "Kaan sevgilime sana aşığım, benim olacaksın gibi mesajlar atıyordu. Mesajları görünce ben de kendisine, 'Neden böyle mesajlar atıyorsun. Biz evleneceğiz' dedim. Beni sosyal medyadan engelledi. Sonra beni ofisine çağırdı. Kendisi tehlikeli bir insan olduğu için çekindim, gitmek istemedim. Bana nerede olduğumu sordu.