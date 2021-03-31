Son dakika haberi: Börekçi çatışmasında şok savunma! "Sevgilime mesajlar atıyordu!"

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklardan Fuatcan Yıldırır ve Tuncay Baysal cezaevinden mahkemeye getirildi. Diğer tutuklu sanık Kaan Yazıcı ise cezaevinden video konferansla duruşmaya bağlandı. Sanık Fuatcan Yıldırır savunmasında, Kaan Yazıcı'nın silahını çekince kendisinin de çektiğini ancak Yazıcı'nın ateş ettiğini, kendisinin ise ateş etmediğini öne sürdü.
SEVGİLİME MESAJLAR ATIYORDU
Sanık Tuncay Baysal da "Kaan sevgilime sana aşığım, benim olacaksın gibi mesajlar atıyordu. Mesajları görünce ben de kendisine, 'Neden böyle mesajlar atıyorsun. Biz evleneceğiz' dedim. Beni sosyal medyadan engelledi. Sonra beni ofisine çağırdı. Kendisi tehlikeli bir insan olduğu için çekindim, gitmek istemedim. Bana nerede olduğumu sordu.
Ben de börekçide olduğumu söyleyerek oraya çağırdım. Silahı çıkarıp ateş etmeye başladı. Ben de kaçıp dükkanın içinde bir yere saklandım. Kaan ateş ederek yanıma geliyordu. Benim de silahım belimdeydi. Bana yaklaştığını görünce silahımı çektim ve ateş ettim. Omzundan yaralandı. Bu durumda asıl mağdur benim" dedi.
"5 KURŞUNU KİM SIKTI?"
Kaan Yazıcı ise Tuncay Baysal'ın kız arkadaşına mesaj atmadığını savunarak, "Kız arkadaşını mahalleden tanırım. Kendisi benden babası için yardım istedi o kadar. Söylediği gibi aşk mesajları yazmadım. Yazdığımı söylediği mesajları göstersin her şeyi kabul ederim. Bizi oraya çağıran da arkamıza tetikçi yerleştiren de bunlar. Ben börekçinin içine hiç girmedim.
"İNİNCE ATEŞ EDİLDİ"
Arabadan inince arkamızdan ateş edilmeye başlandı. Ben de kendimi korumak için bir el ateş ettim. Tuncay Baysal kendini korumak için bana bir el ateş ettiyse benim sırtımdaki, kolumdaki vücudumdaki 5 kurşunu kim sıktı? Tuncay'ın beni sırtımdan vurması imkansızdır. Biz orada bize kurulan bir düzenin içine düştük" dedi.
Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
SAVCILIK İKİ TARAFA DA AYNI CEZAYI İSTİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Kaan Yazıcı'nın, Tuncay Baysal'ın kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla anlaşmazlık yaşadıkları, bu meseleyi konuşmak için börekçide buluştukları anlatılıyor. Baysal'ın börekçi önünde bekledikleri sırada Yazıcı ve ve Yıldırır'ın geldiği, aralarında yaşanan tartışma üzerine Yazıcı'nın belinden çıkardığı silahla Baysal'a ateş ettiği belirtiliyor. Baysal'ın börekçi dükkanına girerken, Yazıcı ve ve Yıldırır'ın arkasından geldikleri, bu esnada Baysal'ın da silahını çıkardığı, dükkan içinde tarafların 2-3 metrelik mesafeden birbirlerinin kafa bölgesini hedef alacak şekilde ateş ettikleri kaydediliyor. Çatışmanın yaşandığı yerin işlek bir yer olması nedeniyle olaylarla ilgisi olmayan 1'i ağır 2 kişinin daha vurulduğu belirtiliyor.
İddianamede, tarafların çok yakın mesafeden hayati bölgelerini hedef almaları nedeniyle "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.
Savcılık sanık Fuatcan Yıldırır hakkında 18 yıldan 36 yıla kadar, Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal hakkında 17 yıldan 32 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.