Bu muhtarı görenler şoke oluyor: Gözlerim için oy verdiler!

Bozkur, "2019 yılında gerçekleştirilen muhtarlık seçimlerinde ise bir vatandaş yanıma gelip 'sırf göz renkleriniz için size oy vereceğim' dedi. O zaman muhtar seçildim. Mahallede zaman zaman gözlerimle ilgili 'Van kedisi gibisin' diye benzetmede bulunuyorlar. Ben de bu durumdan dolayı hiç şikayetçi değilim, aksine böyle gözlerim olduğu için şükrediyorum" diye konuştu.



Günaltı Mahallesi sakinleri de göz renklerinin farklılığı nedeniyle dikkat çeken muhtardan memnun olduklarını ifade etti.