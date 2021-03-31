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Giriş Tarihi: 31.3.2021 23:08

Camide ceset bulundu

REMZİ YILMAZ
Camide ceset bulundu

’da bir cami tuvaletine giren vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan bir erkek cesedi ve yanında bir de bıçak buldu. Savcılık şüpheli bulduğu olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Çınarlı cami cemaati, tuvaletin demir kapısı uzun süredir kapalı kalınca durumdan şüphelendi.

İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine camiye gelen ekipler kesici aletle kapının demir kilidini keserek açtı. Açılan kapının arkasında yerde kanlar içinde yatan bir vatandaşı ve yanı başında bir de bıçak bulundu. Durum hemen hemen polise bildirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi morga kaldırılırken, Savcılık şüpheli gördüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Camide ceset bulundu
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