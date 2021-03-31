Camide ceset bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde Çınarlı cami cemaati, tuvaletin demir kapısı uzun süredir kapalı kalınca durumdan şüphelendi.

İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine camiye gelen ekipler kesici aletle kapının demir kilidini keserek açtı. Açılan kapının arkasında yerde kanlar içinde yatan bir vatandaşı ve yanı başında bir de bıçak bulundu. Durum hemen hemen polise bildirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi morga kaldırılırken, Savcılık şüpheli gördüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.